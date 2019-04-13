Хацкевич: Желаю Мариуполю, чтобы они так играли со всеми командами

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал непростую победу на выезде.

Киевское Динамо на выезде в трудном матче переиграло Мариуполь благодаря единственному голу Виктора Цыганкова.

"Это была хорошая игра. Поле в шикарном состоянии, поэтому у обоих соперников было достаточно голевых моментов. Мы забили свой гол, идем дальше", — приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

"Желаю Мариуполю, чтобы они так играли со всеми командами. По крайней мере, если они ставят задачу попасть в еврокубки — нужно так играть всегда, не только против нас. У нас не было сегодня полкоманды, играли ребята 2000 года рождения, но ничего страшного".

За Динамо в матче против Мариуполя дебютировали Денис Попов и Евгений Исаенко. Однако главный тренер киевлян не стал комментировать игру футболистов персонально.

"Не буду оценивать игру отдельных игроков, но хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали нас поддержать. Не знаю, сколько они добирались, но мы мы ехали сюда 9 часов. Большое им спасибо, они гнали нас вперед".