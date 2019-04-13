Скачать
Суббота, 13.04.2019
Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей в Европе
Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей в Европе
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: выводы после боя
Ломаченко - Кролла: выводы после боя
Украинец Чумак завоевал 3 "золота"на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Украинец Чумак завоевал 3 "золота"на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Хацкевич: Желаю Мариуполю, чтобы они так играли со всеми командами

Хацкевич: Желаю Мариуполю, чтобы они так играли со всеми командами
18:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал непростую победу на выезде.

Киевское Динамо на выезде в трудном матче переиграло Мариуполь благодаря единственному голу Виктора Цыганкова.

"Это была хорошая игра. Поле в шикарном состоянии, поэтому у обоих соперников было достаточно голевых моментов. Мы забили свой гол, идем дальше", — приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

"Желаю Мариуполю, чтобы они так играли со всеми командами. По крайней мере, если они ставят задачу попасть в еврокубки — нужно так играть всегда, не только против нас. У нас не было сегодня полкоманды, играли ребята 2000 года рождения, но ничего страшного".

За Динамо в матче против Мариуполя дебютировали Денис Попов и Евгений Исаенко. Однако главный тренер киевлян не стал комментировать игру футболистов персонально.

"Не буду оценивать игру отдельных игроков, но хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали нас поддержать. Не знаю, сколько они добирались, но мы мы ехали сюда 9 часов. Большое им спасибо, они гнали нас вперед".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Александр Хацкевич, ФК Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
02 Ломаченко - Кролла: события боя
03 Ломаченко нокаутировал Кроллу
04 Ломаченко - Кролла: все о бое
05 Ломаченко после боя с Кроллой рассмешил журналистов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь