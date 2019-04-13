Шахтер разгромил Зарю

Новости спорта: "Шахтер" победил "Зарю" в чемпионате Украины по футболу.

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли 13 апреля луганскую "Зарю" (3:0) в 24-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на харьковском ОСК "Металлист" в составе лидеров первенства забили Виктор Коваленко (15-я минута, с пенальти), Ларри Кайоде (50) и Майкон (90+1).

Ранее в субботу в стартовом поединке тура киевское "Динамо" победило в гостях "Мариуполь" - 1:0. Единственный мяч на стадионе им. Владимира Бойко на 73-й минуте забил Виктор Цыганков.

Сегодня состоится еще одна игра. Встретятся ФК "Львов" и "Александрия" (начало в 19.30, будет транслировать телеканал "Футбол 2"). (Начало в 17.00, покажет телеканал "Футбол 2"),

Завершится 24-й тур в воскресенье, 14 апреля. "Десна" в Чернигове встретится с львовскими "Карпатами" (14.00, "Футбол 1"), "Арсенал-Киев" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с полтавской "Ворсклой" (17.00, "Футбол 1"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять донецкий "Олимпик" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка (после 24-х игр), "Динамо" - 56 (24), "Александрия" - 41 (23), "Мариуполь" - 33 (24), "Заря" - 32 ( 24), "Львов" - 30 (23);

вторая шестерка - "Десна" - 31 (23), "Ворскла" - 29 (23), "Карпаты" - 24 (23), "Олимпик" - 20 (23), "Черноморец" - 16 (23), "Арсенал -Киев" - 15 (23).

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.