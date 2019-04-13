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Барселона не смогла обыграть аутсайдера Примеры

Барселона не смогла обыграть аутсайдера Примеры
19:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Барселона» без Месси и Суареса не сумела победить аутсайдера Примеры.

Прозвучал финальный свисток в матче 32-го тура испанской Примеры «Уэска» – «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0.

В составе «сине-гранатовых» в этом матче не сыграли лидеры атаки – нападающие Лионель Месси и Луис Суарес. Ни один из форвардов, на неделе принимавший участие в выездной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0), не попал даже в заявку команды.

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«Барселона» набрала 74 очка и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв каталонцев от ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» увеличился до 12 очков, однако «матрасники» имеют игру в запасе. «Уэска» (24) замыкает таблицу первенства.

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