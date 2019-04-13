Ингулец - Заря: определено место проведения матча

Официальный сайт Зари сообщил, что первая команда клуба проведет матч полуфинала Кубка Украины против Ингульца в Петрово, Кировоградской области.
Дата проведения – 17-е апреля. Время начала матча в 16 часов.
"Против Ингульца будем играть в Петрово, но я вам скажу так, если бы с ними играли Динамо или Шахтер, играли бы в Александрии. Мы клуб маленький, спорить не будем, сыграем там, порадуем их болельщиков", — прокомментировал эту информацию главный тренер Зари Юрий Вернидуб.
Поединок 1/4 финала Кубка Украины между Ингульцем и Карпатами состоялся на стадионе Ника в Александрии.