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Ингулец - Заря: определено место проведения матча

Ингулец - Заря: определено место проведения матча
20:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Стало известно точное время и место проведения матча Кубка Украины.

Официальный сайт Зари сообщил, что первая команда клуба проведет матч полуфинала Кубка Украины против Ингульца в Петрово, Кировоградской области.

Дата проведения – 17-е апреля. Время начала матча в 16 часов.

"Против Ингульца будем играть в Петрово, но я вам скажу так, если бы с ними играли Динамо или Шахтер, играли бы в Александрии. Мы клуб маленький, спорить не будем, сыграем там, порадуем их болельщиков", — прокомментировал эту информацию главный тренер Зари Юрий Вернидуб.

Шахтер разгромил Зарю

Поединок 1/4 финала Кубка Украины между Ингульцем и Карпатами состоялся на стадионе Ника в Александрии.

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ФК Заря, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Ингулец.
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