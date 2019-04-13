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Фонсека: Это была всего лишь первая игра у Тете

Фонсека: Это была всего лишь первая игра у Тете
20:31 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: После матча Шахтер - Заря Паулу Фонсека прокомментировал игру своих игроков.

После матча 24-го тура чемпионата Украины Паулу Фонсека пообщался с журналистами.

— Паулу, вы рисковый человек, ведь поставили в матче против принципиального соперника двух 19-летних вингеров...

— Да, понятно, что отсутствовали некоторые ребята, которые могли сыграть в этом матче. Кое-кто травмирован, Нем тоже приболел, и нам пришлось поставить этих молодых ребят, и, слава Богу, все прошло хорошо.

— Касательно Тете, стоит ли Марлосу уже сейчас волноваться за место в стартовом составе после выздоровления?

— Давайте не будем торопиться, это была всего лишь первая игра у Тете, у него было несколько интересных моментов в этом матче, но все-таки это еще только дебют, ему нужно прибавлять и расти. Соломон также провел великолепную игру, и я доволен, потому что матч был сложным и очень важным. Команда показала себя отлично, абсолютно все: здорово сыграли в обороне и в атаке, а второй гол и вовсе получился чрезвычайно зрелищным.

— Сегодня Шахтер больше всего давил в первые 15 минут каждого из таймов. Это была установка?

— Мы действительно очень сильно начали оба тайма. Потом команда корректно развивала свою игру. Ребята понимали, когда нужно обороняться и качественно выходили в атаку. Было еще несколько хороших моментов, так что можно было забить больше.

— Вы всегда говорили, что Шахтеру очень важно играть на ноль. Как вы оцениваете защиту в этом матче?

— Я высоко ценю те матчи, когда мы играем на ноль. В таких случаях команда не опускает руки и продолжает создавать моменты. Мы хороши, и не пропустили ни одного гола за последние несколько игр. Ребята отлично себя показали.

— Говорят, что победный состав не меняют. Мы увидим тех же ребят в игре с Днепром в полуфинале Кубка Украины?

— Посмотрим. Это будет кубковый поединок. нужно понимать, что команда, которую мы сегодня видели на поле, играла всего несколько дней назад тяжелый матч. Так что некоторые ребята, возможно, немного устали. Мы будем изучать Днепр и посмотрим, какой будет состав. Понятно, что возможны некоторые изменения, но мы постараемся предстать в лучшем составе, потому что это будет очень важный матч против сильной команды.

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ФК Шахтер, Новости футбола, ФК Мариуполь, Паулу Фонсека.
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