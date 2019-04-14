Вернидуб: Расслабиться можно в бане, но не на игре

Новости спорта: Главный тренер луганчан Юрий Вернидуб прокомментировал поражение 0:3.

«Заря» в матче чемпионата Украины уступила «Шахтеру» 0:3, а игру прокомментировал наставник Юрий Вернидуб.

- Могу поздравить «Шахтер» с победой. Они сегодня были сильнее. Счет говорит сам за себя. Пытались сопротивляться, но не получилось. Трагедии делать не стоит. Нужно двигаться вперед.

- С чем связана ротация на вратарской позиции?

- Мы играли во Львове в Кубке Украины, там на воротах был Луис Филипе. Какая ротация была? С «Динамо» замена вратаря была ясна. В первой игре пропустили пять мячей. Любой тренер захочет что-то поменять. Вот и изменили тогда.

- На 61-й минуте вы произвели двойную замену. Это попытка повлиять на провал в самом начале второго тайма?

- Конечно. Пропустили гол в начале второго тайма. К слову, «Шахтер» забил очень хороший мяч. Вскрыли наш правый фланг, как нож масло. Счет стал 2:0. Но еще было время. Хотелось увеличить скорость. Если бы забили, то шансы появились. Выпустил достаточно быстрых футболистов – Громова и Кабаева.

- Были ли какие-то у вас претензии к судейству?

- У меня претензий уже год нет. У нас супер судьи. О чем тут говорить.

- Сегодня в составе «Шахтера» не было Мораеса и Марлоса. Может быть, это в какой-то степени расслабило ваших футболистов, ведь лидеры отсутствовали?

- Расслабиться можно в бане. На игре, думаю, никто не расслабляется. У «Шахтера» достаточно серьезная скамейка запасных. Такой клуб, как «Шахтер» не будет брать бесплатных игроков. Думаю, эти футболисты стоят тех денег, которые были за них заплачены. Много футболистов высокого уровня прошли через состав «горняков» и играют сейчас в ТОП-клубах. Такая трансферная политика у «Шахтера», и она приносит свои плоды.

- У вашей команды сейчас серия из четырех матчей без побед. Три из них – поражения. Хотя, соперники были непростые. Вы будете делать акцент на Кубок Украины, чтобы выиграть его и напрямую попасть в Лигу Европы или же будете стараться догнать «Александрию»?

- Мы делаем ставку на все соревнования, в которых участвуем. К сожалению, последние три встречи мы проиграли. Давайте вспомним, кому – «Шахтер», «Динамо», «Шахтер». Назовите команды, которые в последнее время обыграли киевлян или дончан? Это риторический вопрос. В Кубке есть шанс у всех четырех клубов. Если эти команды дошли до полуфинала, то они заслуживают похвалы и уважения. Я к любой команде отношусь с уважением. То ли это клуб первой лиги, то ли это команда со второй лиги. Нужно быть очень собранными, настроенными на бой. Думаю, мои ребята понимают это точно так же, как и я. Надеюсь, что будет хорошая борьба, а кто победит узнаем 17-го числа, когда и пройдут полуфиналы.

- Матч должен был состояться в Петрово…

- Он там и состоится. В Петрово в 16:00. Я отвечу так: если бы с «Ингульцом» встречались «Динамо» или «Шахтер», то, думаю, они бы играли в Александрии. Но мы маленький клуб. Ни с кем не спорим. Поедем сыграть в Петрово. Доставим удовольствие их болельщикам.