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УПЛ. Александрия обыграла Львов 2:1 (Видео)

УПЛ. Александрия обыграла Львов 2:1 (Видео)
22:09 Сегодня Телеграф Фото: ФК Александрия

Новости спорта: "Александрия" победила "Львов", приблизившись к бронзе чемпионата УПЛ.

Футболисты "Александрии" вышли 13 апреля победителями в поединке со "Львовом" (2:1) в 24-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

На львовском стадионе "Украина" у гостей голами отметились Артем Полярус (49-я минута) и Валерий Лучкевич (59); у хозяев - Бруно (72).

На 73-й минуте в составе львовян удален Липе Велозу, а на 90+4 - Владислав Приймак.

Ранее в субботу киевское "Динамо" обыграло в гостях "Мариуполь" - 1:0. Единственный мяч на стадионе им. Владимира Бойко на 73-й минуте отправил в вотора Виктор Цыганков.

Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" (3:0). Мячи на харьковском ОСК "Металлист" в составе лидеров первенства забили Виктор Коваленко (15, с пенальти), Ларри Кайоде (50) и Майкон (90+1).

Завершится 24-й тур тремя матчами в воскресенье, 14 апреля. "Десна" в Чернигове встретится с львовскими "Карпатами" (14.00, "Футбол 1"), "Арсенал-Киев" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с полтавской "Ворсклой" (17.00, "Футбол 1"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять донецкий "Олимпик" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка (после 24-х игр), "Динамо" - 56 (24), "Александрия" - 44 (24), "Мариуполь" - 33 (24), "Заря" - 32 ( 24), "Львов" - 30 (24);

вторая шестерка - "Десна" - 31 (23), "Ворскла" - 29 (23), "Карпаты" - 24 (23), "Олимпик" - 20 (23), "Черноморец" - 16 (23), "Арсенал -Киев" - 15 (23).

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

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ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, ФК Львов.
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