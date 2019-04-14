Дубль Погба - в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (Видео)

"Красные дьяволы" набрали три очка в крайне трудном матче (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1
Голы: Погба, 19 (с пенальти), 80 (с пенальти) — Андерсон, 50.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Смоллинг, Джонс, Рохо (Перейра, 75) – Фред, Мата (рашфорд, 55), Погба – Лингард – Мартиаль, Лукаку (Гринвуд, 75).
Вест Хэм: Фабиански – Сабалета (Фредерикс, 76), Диоп, Огбонна, Масуаку – Райс, Нобл – Лансини (Диангана, 66), Снодграсс, Андерсон – Чичарито (Антонио, 73).
Предупреждения: Мата — Фредерикс.