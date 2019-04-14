Пеле прооперирован в Бразилии

Новости спорта: Пеле перенес операцию по удалению камня в мочеточнике.

Король футбола Пеле перенес операцию по удалению камня в мочеточнике, сообщает Globo Esporte. Операция прошла успешно, жизни 78-летнего бразильца ничего не угрожает. В целом состояние Пеле оценивается как хорошее.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Пеле были выявлены на прошлой неделе во время его визита во Францию, где он встретился с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Вечером 2 апреля он в срочном порядке был госпитализирован из отеля, где остановился, в одну из клиник Парижа.

По возвращении на родину трёхкратный чемпион мира был госпитализирован в одну из клиник Сан-Паулу, где было проведено медицинское обследование. Оно подтвердило наличие инфекции мочевыводящих путей.