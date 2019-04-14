Известный итальянский футболист объявил о завершении карьеры

Новости спорта: Андреа Барцальи завершает карьеру футболиста.

Защитник туринского "Ювентуса" Андреа Барцальи сообщил о решении завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.

"Я завершу карьеру в июне. Я много думал об этом. Футболистам трудно смотреть в будущее, но когда начинаешь чаще получать травмы, приходится этим заняться. Футбол сильно изменился, и сейчас выросло много молодых игроков, в том числе в "Ювентусе". Я хочу посоветовать им всегда быть готовыми и слушать тех, у кого больше опыта", — приводит слова Барцальи Sky Sport Italia.

37-летний Барцальи начал карьеру в 1998 году. В последующие годы он успел поиграть за такие клубы, как "Асколи", "Кьево", "Палермо" и "Вольфсбург", а в 2011 году перешёл в "Ювентус", с которым семь раз подряд становился триумфатором Серии А. В сборную Италии защитник вызывался с 2004 по 2017 год, а в 2006 году стал чемпионом мира.