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Хет-трик Моура - в обзоре матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд (Видео)

Хет-трик Моура - в обзоре матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд (Видео)
10:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразильский полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Лукас Моура оформил хет-трик в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Хаддерсфилд Таун".

Встреча состоялась на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Моура стал четвёртым бразильцем, который забил три гола в матче Премьер-лиги. Ранее такое достижение покорилось Робиньо ("Манчестер Сити"), Афонсо Алвесу ("Мидлсбро") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

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В нынешнем сезоне Моура провёл 27 матчей в чемпионате Англии и стал автором 10 голов.

"Тоттенхэм" набрал 67 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив лондонский "Челси". "Хаддерсфилд" (14) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии.

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