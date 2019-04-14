Тренер Леганеса: Лунин многому научился в этом году

Новости спорта: Маурисио Пеллегрино хочет дать украинцу шанс в оставшейся части сезона.

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино Леганес Маурисио Пеллегрино заявил, что у арендованного у Реала вратаря Андрея Лунина большое будущее.

"Я считаю, что Лунин многому научился в этом году. Андрей явно стал лучше по сравнению с началом сезона.

Я хочу дать ему шанс в конце сезона, если предоставится такая возможность. Лунин - прекрасный вратарь, у него большое будущее", – приводит слова Пеллегрино El Desmarque.

В текущем сезоне Ла Лиги Лунин провел за Леганес 5 матчей, и в 3 играх не пропустил.