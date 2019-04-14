Ибрагимович оформил дубль в МЛС (Видео)

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10:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче регулярного чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" принимал клуб "Филадельфия Юнион".

Встреча состоялась на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк — Хоум Депот-центр» в Карсоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович открыл счёт. Через 9 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Филадельфии Юнион», который успешно реализовал шведский форвард. На 76-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник гостей Остон Трасти, после чего был вынужден покинуть поле.

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«Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 15 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. «Филадельфия Юнион» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Лос-Анджелес», набравший 19 очков в 7 матчах.

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Златан Ибрагимович, Футбол, Видео, Новости футбола.
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