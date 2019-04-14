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Десна обыграла Карпаты 2:1

Десна обыграла Карпаты 2:1
16:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: "Десна" обыграла "Карпаты" в матче футбольной Премьер-лиги Украины.

Футболисты черниговской "Десны" со счетом 2:1 нанесли поражение львовским "Карпатам" в поединке 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

На стадионе им. Ю. Гагарина в Чернигове в составе "Десны" мячи забили форвард Егор Картушов, который открыл счет на 8-й минуте, и полузащитник Денис Фаворов (72, с пенальти); у "Карпат" отличился нападающий Марьян Швед (19).

Завершат 24-й тур два воскресные матчи: "Арсенал-Киев" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с полтавской "Ворсклой", а "Черноморец" в Одессе встретится с донецким "Олимпиком".

Результаты других поединков тура:

"Мариуполь" - "Динамо" (Киев) - 0:1

гол: Виктор Цыганков (73-я третья минута)

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 3:0

гола: Виктор Коваленко (15, с пенальти), Ларри Кайоде (50), Майкон (90+2)

ФК "Львов" - "Александрия" - 1:2

гола: Бруну Дуарте (72) - Артем Полярус (49), Валерий Лучкевич (59).

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка (после 24-х игр), "Динамо" - 56 (24), "Александрия" - 44 (24), "Мариуполь" - 33 (24), "Заря" - 32 ( 24), "Львов" - 30 (24);

вторая шестерка - "Десна" - 34 (24), "Ворскла" - 29 (23), "Карпаты" - 24 (24), "Олимпик" - 20 (23), "Черноморец" - 16 (23), "Арсенал -Киев "- 15 (23).

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ФК Карпаты, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
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