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Милевский: В Динамо много "пихали", но я рад, что играл с такими футболистами

Милевский: В Динамо много "пихали", но я рад, что играл с такими футболистами
17:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Нападающий брестского «Динамо» вспомнил годы, проведенные в Киеве.

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский вспомнил годы, проведенные за киевский одноименный клуб:

«Когда я только попал на тренировку первой команды, ко мне все относились с большим уважением. Особенно Валентин Белькевич и Александр Хацкевич, Сергей Ребров и все остальные старшие товарищи. Много «пихали», безусловно. Но эмоции, которые были там – ради них стоило играть в футбол. Очень рад, что я играл с такими футболистами в одной команде.

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Почти не смотрю матчи киевского «Динамо». Видел игру с «Челси» на выезде, а также обзор матча с «Шахтером» на Кубок Украины. Но все как-то уже не то. Фамилии футболистов остались, но время прошло, все меняется».

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Артем Милевский, УПЛ, ФК Динамо (Брест).
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