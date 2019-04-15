Лион сменит главного тренера

Новости спорта: Наставник «Лиона» Бруно Женезио объявил, что покинет французскую команду в следующем сезоне.

«Уже некоторое время сталкиваюсь с негативным отношением в клубе. Это плохо сказывается на игроках и на команде в целом. В следующем сезоне я не буду возглавлять «Лион». Всё это было решено в интересах клуба и команды. Надеюсь, это приведёт к улучшению положения «Лиона» в оставшейся части сезона. Надеюсь, команда сможет претендовать на Лигу чемпионов.

Когда игроки узнали о решении, они поддержали меня. Некоторые даже похвалили за то, что я справился с трудной ситуацией и со всем, что произошло», — приводит слова Женезио Get French Football News.

Добавим, что Бруно Женезьо десять лет выступал за «Лион» (1985-1995), а в декабре 2015 года возглавил команду. В данный момент «Лион» набрал 56 очков в 32 играх чемпионата Франции и отстает от лидирующего «ПСЖ» на 25 очков.