Пиварич рассказал, почему выбрал Загреб, а не Барселону

Новости спорта: Хорватский защитник киевского Динамо восстанавливается в Загребе после травмы колена.

Хорватский защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич рассказал, как проходит процесс его реабилитации после травмы колена. В феврале он перенес операцию и теперь восстанавливается вместе с другим хорватом Марком Пьяцей в столице Хорватии.

«Почему я выбрал Загреб для реабилитации? Просто потому что здесь лучшие в мире эксперты, и я в этом убедился. Я был немного обеспокоен перед моей первой реабилитацией, но на этот раз я даже не думал о других вариантах. Я разговаривал с клубом, их желанием была операция в Барселоне, но я предложил провести ее в Загребе.

Психология – это 50% от общей реабилитации. Трудно быть психологически устойчивым, когда каждый день повторяешь все то же самое. Это тяжело, нужна поддержка семьи, хочется быть с кем-то дома, нормально разговаривать, веселиться, смеяться... Так легче тренироваться, ведь нас двое, здесь на реабилитации также Марко Пьяца, мы вместе проходим через эти неприятности.

Я уже был в Киеве для контроля, на их медицинском осмотре остались доволен моими успехами. Это даже чудо, как все происходит быстро. Я общаюсь с тренером и врачами, и мы обсуждаем все вплоть до мельчайших деталей».