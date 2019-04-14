Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Стали известны подробности травмы Ломаченко
Стали известны подробности травмы Ломаченко
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Пиварич рассказал, почему выбрал Загреб, а не Барселону

Пиварич рассказал, почему выбрал Загреб, а не Барселону
21:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Хорватский защитник киевского Динамо восстанавливается в Загребе после травмы колена.

Хорватский защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич рассказал, как проходит процесс его реабилитации после травмы колена. В феврале он перенес операцию и теперь восстанавливается вместе с другим хорватом Марком Пьяцей в столице Хорватии.

«Почему я выбрал Загреб для реабилитации? Просто потому что здесь лучшие в мире эксперты, и я в этом убедился. Я был немного обеспокоен перед моей первой реабилитацией, но на этот раз я даже не думал о других вариантах. Я разговаривал с клубом, их желанием была операция в Барселоне, но я предложил провести ее в Загребе.

Психология – это 50% от общей реабилитации. Трудно быть психологически устойчивым, когда каждый день повторяешь все то же самое. Это тяжело, нужна поддержка семьи, хочется быть с кем-то дома, нормально разговаривать, веселиться, смеяться... Так легче тренироваться, ведь нас двое, здесь на реабилитации также Марко Пьяца, мы вместе проходим через эти неприятности.

Манчестер Сити без Зинченко обыграл Кристал Пэлас

Я уже был в Киеве для контроля, на их медицинском осмотре остались доволен моими успехами. Это даже чудо, как все происходит быстро. Я общаюсь с тренером и врачами, и мы обсуждаем все вплоть до мельчайших деталей».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Сборная Хорватии, УПЛ, Йосип Пиварич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деревянченко - Кулкай: события боя
02 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
03 Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)
04 Деревянченко решением судей победил Кулкая
05 Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь