Гвардиола: Ливерпуль выиграет все свои матчи, поэтому мы тоже должны

Новости спорта: Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:1).

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды над «Кристал Пэлас» (3:1).

«Очень доволен победой. Это был матч чемпионского плей-офф. У нас была игра с «Брайтоном», через три дня матч Лиги чемпионов, а теперь игра здесь. Наш соперник отдыхал дольше, и 75-80 минут мы играли весьма здорово. Мы думаем, что «Ливерпуль» выиграет все свои матчи, поэтому мы тоже должны выиграть все свои поединки.

Пока будем возвращаться в автобусе, одним ухом буду слушать игру «Ливерпуля» с «Челси», другим – гольф», – сказал Гвардиола.

Турнирная таблица АПЛ

2018-19, Чемпионат Англии. 2-й круг. 34-й тур.

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 1:3 (0:1)

Голы: Стерлинг Р., 15 (0:1); Стерлинг Р., 63 (0:2); Миливоевич, 81 (1:2); Габриэл Жезус, 90 (1:3)