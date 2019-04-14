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Ливерпуль обыграл Челси и вернулся на первое место АПЛ

Ливерпуль обыграл Челси и вернулся на первое место АПЛ
20:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Ливерпуль» обыграл «Челси» благодаря голам Мане и Салаха.

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер.

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал Садио Мане, который замкнул навес Джордана Хендерсона. Всего через две минуты преимущество мерсисайдцев увеличил Мохамед Салах, которому удался блестящий удар из-за пределов штрафной площадки.

«Ливерпуль», набрав 85 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Челси» (66) остался на 4-м месте.

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В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кардифф Сити». Встреча состоится 21 апреля. «Челси» предстоит домашняя игра с «Бёрнли» (22 апреля).

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола.
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