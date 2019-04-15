Определился первый неудачник сезона в Серии А

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08:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Кьво первым вылетел в Серию Б, проиграв Наполи в матче наивысшего дивизиона Италии.

Кьево после поражения от Наполи (1:3) в 32-м туре чемпионата Италии распрощался с теоретическими шансами на спасение. После отчетного тура у подопечных Доменико Ди Карло 11 очков и отставание от идущей на 17 месте Болоньи составляет 20 баллов. Веронская команда спустя 11 лет выступлений в элите покидает Серию А.

С самого старта нынешнего сезона Кьево прозябал на дне турнирной таблицы. Летучие ослы начинали чемпионат с 3-очковым штрафом от федерации футбола Италии, который они получили за финансовые махинации с целью повышения уровня доходности. По ходу сезона веронцам так ни разу и не удалось подняться с последнего места в таблице.

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У Кьево всего одна победа в чемпионате. Команда Доменико Ди Карло выиграла у Фрозиноне в 19 туре еще в конце декабря 2018 года, а после набрала лишь три очка.

В 33 туре 20 апреля Кьево в Риме сыграет против Лацио.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, ФК Кьево, Новости футбола.
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