Тренер Флитвуда разбил нос наставнику Барнсли после матча (Видео)

Главный тренер гостей Джои Бартон был настолько недоволен результатом встречи, что напал на своего визави Даниэля Штенделя.

Инцидент произошел в подтрибунном помещении после финального свистка. Во время матча и после его завершения Бартон и тренер Барнсли вступили в дискуссию, что в итоге привело к потасовке.

В результате стычки Джои разбил тренеру Барнсли нос. Немецкому специалисту прямо на месте происшествия была оказана необходимая медицинская помощь.

Joey Barton stopped by old bill from leaving Oakwell pic.twitter.com/Kowh0OQeqp