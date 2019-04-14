Тренер Флитвуда разбил нос наставнику Барнсли после матча (Видео)

Новости спорта: В рамках 42-го тура Первой лиги Англии Барнсли дома обыграл Флитвуд (4:2).

Главный тренер гостей Джои Бартон был настолько недоволен результатом встречи, что напал на своего визави Даниэля Штенделя.

Инцидент произошел в подтрибунном помещении после финального свистка. Во время матча и после его завершения Бартон и тренер Барнсли вступили в дискуссию, что в итоге привело к потасовке.

В результате стычки Джои разбил тренеру Барнсли нос. Немецкому специалисту прямо на месте происшествия была оказана необходимая медицинская помощь.

Joey Barton stopped by old bill from leaving Oakwell pic.twitter.com/Kowh0OQeqp — Eddie (@JACKEDD1E) 13 апреля 2019 г.

Руководство Флитвуда хотело вывезти Бартона со стадиона на клубном автомобиле, но прибившая на место полиция остановила машину. Службы провопорядка задержали тренера и уже начали расследование.

Бартон возглавил Флитвуд в июне 2018 года. Это первый клуб в его тренерской карьере. Отметим, Барнсли занимает второе место в турнирной таблице, Флитвуд идет на 11-й строчке.