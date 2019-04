"Гол года": вратарь технично забил гол в свои ворота (Видео)

Голкипер американского Нью-Йорк Сити Шон Джонсон забил нелепый автогол в матче чемпионата МЛС с Миннесотой Юнайтед.

Вратарь допустил ошибку на 32-й минуте встречи, получив передачу от партнера по команде. Мяч не шел в ворота Нью-Йорка, но неудачная игра ногами со стороны Джонсона привела к автоголу.

Blame

It

On

The

Jelly #BlameItOnTheJelly | @allianzfield pic.twitter.com/dvRj72nSb7

— Minnesota United FC (@MNUFC) 13 апреля 2019 г.