"Гол года": вратарь технично забил гол в свои ворота (Видео)

Новости спорта: Голкипер Нью-Йорк Сити Шон Джонсон забил курьезный гол в свои ворота.

Голкипер американского Нью-Йорк Сити Шон Джонсон забил нелепый автогол в матче чемпионата МЛС с Миннесотой Юнайтед.

Вратарь допустил ошибку на 32-й минуте встречи, получив передачу от партнера по команде. Мяч не шел в ворота Нью-Йорка, но неудачная игра ногами со стороны Джонсона привела к автоголу.

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