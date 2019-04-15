Лилль в невероятном матче разгромил ПСЖ в Лиге 1

Новости спорта: В поединке против Лилля нужна была хотя бы ничья, но подопечные Томаса Тухеля умудрились проиграть, пропустив пять мячей.

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу Лилль в домашнем матче сенсационно разгромил ПСЖ со счетом 5:1.

В первом тайме было забито всего 4 гола, но два из них с офсайда - дважды мог отличиться Килиан Мбаппе. Гости доигрывали поединок вдесятером: Хуан Бернат получил прямую красную карточку на 36-й минуте.

Также в середине первой сорокапятиминутки Томас Тухель был вынужден использовать две замены: Т иаго Силва и Тома Менье получили травмы

Во второй же половине встречи парижане пропустили еще 4 гола и окончательно "поплыли".

После этого матча Пари Сен-Жермен набрали 81 очко и остались на первой строке, а Лилль, с 64 баллами в активе, занимают второе место.

Лилль – ПСЖ 5:1

Голы: Менье, 7 (автогол), Пепе, 51, Бамба, 65, Габриэл, 71, Фонте, 84 — Бернат, 11

Лилль: Меньян — Челик, Сумаоро (Габриэл, 45), Фонте, Коне - Шека (Сумаре, 69), Тиаго Мендес — Бамба, Иконе (Руй Фонте, 66), Пепе — Реми.

ПСЖ: Ареоля — Менье (Диаби, 24), Кимпембе, Тиаго Силва (Керер, 16), Дагба, Бернат - Дани Алвес, Верратти, Паредес — Дракслер, Мбаппе.