Барселоне нужен экс-игрок Шахтера

Новости спорта: Руководители каталонской Барселоны попытаются приобрести Виллиана у Челси.

Барселона готовит для Челси очередное предложение по трансферу Виллиана, сообщает The Telegraph.

Каталонский клуб уже пытался приобрести бразильского полузащитника прошлым летом и даже предлагал за него 60 миллионов евро, но тогда лондонцы отказались. По данным источника Барса не отказалась от идеи купить игрока. Этим летом они вновь попытаются заполучить Виллиана, но посколько до конца контракта футболиста осталось чуть больше года, предложение, скорее всего будет меньшим.

Преградой на пути перехода может стать запрет на покупку игроков, который свалился на голову Челси из-за нарушений правил трансферов несовершеннолетних футболистов. «Пенсионеры» вряд ли захотят продавать кого-то, разве что получат предложение, от которого невозможно отказаться.

Напомним, ранее СМИ сообщили об интересе Барселоны к юному таланту Бенфики. «Сине-гранатовые» впечатлены игрой 19-летнего Жоау Фелиша.