"Нужны четыре победы": Салах - о чемпионской гонке в АПЛ

Новости спорта: Лидер Ливерпуля Мохамед Салах уверен, что "красным" удастся поднять трофей в конце сезона.

В воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первое место АПЛ с перевесом над «Манчестер Сити» в 2 очка.

Форвард Мохамед Салах уверен, что победы в четырех оставшихся матчах чемпионата Англии сделают команду чемпионом, хотя у «Сити» есть в запасе одна игра.

«Думаю, четыре победы сделают «Ливерпуль» чемпионом. Нужно сделать это, а также надеяться, что «Манчестер Сити» будет терять очки. Соперник? Конечно, я слежу за их результатами», - сказал Салах.

«Ливерпулю» осталось сыграть против «Кардиффа», «Хаддерсфилда», «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона».

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед», «Бернли», «Лестером» и «Брайтоном».