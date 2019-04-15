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Нойер пропустит несколько матчей Баварии из-за травмы

Нойер пропустит несколько матчей Баварии из-за травмы
13:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Голкипер Баварии Мануэль Нойер получил травму в матче Бундеслиги.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит около двух недель из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Германии с «Фортуной», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Во время игры у Нойера случился рецидив травмы ноги, и его пришлось поменять на Свена Ульрайха.

Таким образом, вратарь, скорее всего, пропустит как минимум два из пяти оставшихся матчей в сезоне — с «Вердером» и «Нюрнбергом».

Также повреждение получил защитник Матс Хуммельс, который будет временно освобождён от тренировок, чтобы врачи оценили серьёзность его травмы.

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В следующем туре «Бавария» сыграет 20 апреля против «Вердера». «Бавария», набрав 67 очков, вернулась на первое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Мануэль Нойер.
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