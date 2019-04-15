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Сульшер очень доволен Фредом

Сульшер очень доволен Фредом
10:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Экс-игрок Шахтера превращается в основного футболиста Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Красных дьяволов Оле-Гуннар Сульшер очень доволен выступлениями Фреда в последнее время.

Бразилец выдал хороший матч в субботу против Вест Хэма — вслед за его впечатляющим выступлением в игре с Барселоной посреди недели.

«Должен сказать, Фред растет, и позиции его укрепляются», — цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

«Это сложно, когда ты переезжаешь в новую страну. У Фреда было много проблем с травмами, он чувствовал дискомфорт. Когда я только пришел, он не полетел с нами в Дубай, потому что его жена рожала».

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«Сейчас Фред вырос на своей позиции, я очень доволен ним в последних матчах. Думаю, вы видите, почему мы в него верим. Фред преисполнен уверенности и правильно относится к делу. Он любит играть с мячом, любит улыбаться».

26-летний Фред перешел в МЮ перед началом этого сезона из Шахтера за 59 миллионов евро. Он сыграл 22 матча за Красных дьяволов во всех турнирах, отметившись голом и ассистом.

Манчестер Юнайтед 16 апреля попытается отыграться против Барселоны в 1/4 финала Лиги чемпионов после поражения 0:1 на Олд Траффорд.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Фред.
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