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Назван лучший тренер 24-го тура УПЛ

Назван лучший тренер 24-го тура УПЛ
14:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник Десны Александр Рябоконь признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь признан лучшим тренером 24 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Десна, выступающая нынче в группе борцов за выживание, одержала минимальную домашнюю победу над Карпатами (2:1) и укрепила свои позиции. В данный момент черниговцы занимают 7 место и на 5 очков опережают идущую восьмой Ворсклу.

Александр Рябоконь заявлял, что задача Десны — занять 7 место. В случае выполнения оной, футболисты черниговской команды получат премиальные от руководства клуба.

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В 25-м туре Десна в Полтаве сыграет против главного конкурента в борьбе за 7 позицию и «Кубок Престижа» Ворсклы. Матч состоится 23 апреля в 19.30.

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Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Александр Рябоконь.
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