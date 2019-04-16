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Де Росси может не доиграть сезон

Де Росси может не доиграть сезон
00:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может досрочно завершить нынешний сезон.

Как сообщает Corriere dello Sport, хавбек получил травму во время домашнего матча 32-го тура Серии А с «Удинезе» и теперь пропустит как минимум три недели.

Медицинское обследование не выявило серьёзной травмы, однако дополнительные тесты покажут, какой срок понадобится Де Росси для восстановления.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 17 матчей (из них 14 — в основном составе), в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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«Рома» после 32 туров занимает в турнирной таблице Серии А пятое место.

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ФК Рома, Серия А, Даниэле Де Росси, Новости футбола.
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