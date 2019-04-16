Де Росси может не доиграть сезон

Как сообщает Corriere dello Sport, хавбек получил травму во время домашнего матча 32-го тура Серии А с «Удинезе» и теперь пропустит как минимум три недели.
Медицинское обследование не выявило серьёзной травмы, однако дополнительные тесты покажут, какой срок понадобится Де Росси для восстановления.
В нынешнем сезоне 35-летний футболист провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 17 матчей (из них 14 — в основном составе), в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
«Рома» после 32 туров занимает в турнирной таблице Серии А пятое место.