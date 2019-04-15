Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля

Новости спорта: 15 апреля на стадионе «Викарэйдж Роуд» состоится матч 34-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал».

«Арсенал» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Отставание от идущего четвёртым «Челси» составляет три очка, при этом у подопечных Унаи Эмери есть матч в запасе, а синим в 34-м туре играть на «Энфилде», где непросто зацепить даже ничью. Расклад неплохой.

Настроение у «канониров» должно быть приподнятое, в четверг они хлопнули «Наполи» в Лиге Европы (2:0). Самое удивительное, что лондонцы сделали это по-взрослому, с запасом. Никаких обрезов, привозов и суеты. Итальянцы создали за 90 минут полтора момента и были весьма близки к разгромному поражению.

АПЛ. 34-й тур

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Уотфорд 22:00 Арсенал Футбол 1

Проблема одна: за пределами «Эмирейтс» всё меняется. Лондонцы кошмарно играют на выезде: 19 очков в 15 матчах при отрицательной разнице голов (26-29). Для клуба из «большой шестёрки» цифры ужасные. С начала зимы «Арсенал» выиграл в гостях всего один раз — 2:1 с худшей командой АПЛ «Хаддерсфилдом», которая уже давно потеряла шансы на выживание.

«Уотфорд» на своём поле неплох: 26 очков в 15 встречах и три победы подряд. Также у «шершней» должно быть преимущество в свежести. Предыдущий матч подопечные Хави Грасии провели 7 апреля, то есть имели три дополнительных дня отдыха. В концовке сезона недооценивать подобную фору нельзя.

История противостояний

Два последних матча между "Арсеналом" и "Уотфордом" завершились победами гранда с общим счетом 5:0. Вообще "шмели" считаются достаточно удобным соперником для "канониров", хотя в октябре 2017-го года "Уотфорду" удалось обыграть лондонский клуб (2:1). Хозяева наверняка дадут бой фавориту, но вряд ли смогут отстоять приемлемый счет.

Букмекеры

Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.15. Это соответствует вероятности 40%. Поставить на успех «Уотфорда» можно с коэффициентом 3.15 (33%). Сделать ставку на ничью можно за 3.70 (27%).