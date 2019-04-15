Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля

Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
16:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 15 апреля на стадионе «Викарэйдж Роуд» состоится матч 34-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал».

«Арсенал» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Отставание от идущего четвёртым «Челси» составляет три очка, при этом у подопечных Унаи Эмери есть матч в запасе, а синим в 34-м туре играть на «Энфилде», где непросто зацепить даже ничью. Расклад неплохой.

Настроение у «канониров» должно быть приподнятое, в четверг они хлопнули «Наполи» в Лиге Европы (2:0). Самое удивительное, что лондонцы сделали это по-взрослому, с запасом. Никаких обрезов, привозов и суеты. Итальянцы создали за 90 минут полтора момента и были весьма близки к разгромному поражению.

АПЛ. 34-й тур

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Уотфорд 22:00 Арсенал Футбол 1

Проблема одна: за пределами «Эмирейтс» всё меняется. Лондонцы кошмарно играют на выезде: 19 очков в 15 матчах при отрицательной разнице голов (26-29). Для клуба из «большой шестёрки» цифры ужасные. С начала зимы «Арсенал» выиграл в гостях всего один раз — 2:1 с худшей командой АПЛ «Хаддерсфилдом», которая уже давно потеряла шансы на выживание.

Сумасшедший гол Саллаха в ворота Челси (Видео)

«Уотфорд» на своём поле неплох: 26 очков в 15 встречах и три победы подряд. Также у «шершней» должно быть преимущество в свежести. Предыдущий матч подопечные Хави Грасии провели 7 апреля, то есть имели три дополнительных дня отдыха. В концовке сезона недооценивать подобную фору нельзя.

История противостояний

Два последних матча между "Арсеналом" и "Уотфордом" завершились победами гранда с общим счетом 5:0. Вообще "шмели" считаются достаточно удобным соперником для "канониров", хотя в октябре 2017-го года "Уотфорду" удалось обыграть лондонский клуб (2:1). Хозяева наверняка дадут бой фавориту, но вряд ли смогут отстоять приемлемый счет.

Букмекеры

Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.15. Это соответствует вероятности 40%. Поставить на успех «Уотфорда» можно с коэффициентом 3.15 (33%). Сделать ставку на ничью можно за 3.70 (27%). 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, ФК Уотфорд, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сумасшедший гол Саллаха в ворота Челси (Видео)
02 Последний бой Ломаченко (Видео)
03 Зидан: Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить
04 Шикарный гол Калитвинцева принес Арсеналу победу над Ворсклой (Видео)
05 Ливерпуль обыграл Челси и вернулся на первое место АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь