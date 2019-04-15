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Нападающий сборной Сербии может стать одноклубником Ярмоленко

Нападающий сборной Сербии может стать одноклубником Ярмоленко
21:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Клуб форварда сборной Сербии Александара Митровича "Фулхэм" не смог остаться в английской Премьер-лиге.

Сам же игрок стал лучшим бомбардиром команды, забив в чемпионате 10 мячей.

Митрович категорически не настроен играть в низшем дивизионе - Чемпионшипе. Одним из пяти претендентов на сербского нападающего является "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, сообщает Zbirna.com.

"Молотобойцы" охотились за Митровичем еще во времена его выступлений в "Ньюкасле" (2015-2018 гг). Теперь необходимость в остром форварде у подопечных Мануэля Пеллегрини стала еще большей. Марко Арнаутович в конце сезона, вероятнее всего, уйдет в один из китайских клубов. Также покинут команду Чичарито и Лукас Перес. У Энди Керолла и Андрея Ярмоленко травмы, и сроки их возвращения на поле пока точно не известны", - отмечается в сообщении.

Трансферная стоимость Александара Митровича, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро. "Вест Хэм" готов платить такие деньги, но существует конкуренция. На сербского форварда претендуют "Тоттенхэм", "Лестер", "Эвертон" и "Саутгемптон".

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Напомним, национальная команда Сербии выступает в одной отборочной группе Евро-2020 с Украиной, Португалией, Литвой и Люксембургом.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Новости футбола, Александар Митрович.
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