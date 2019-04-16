Нойер травмировался, поскользнувшись при передаче

Новости спорта: Голкипер Баварии и сборной Германии усугубил существовавшую проблему.

Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер пропустит 2 недели из-за травмы икроножной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний Ману усугубил уже имеющееся повреждение в поединке против дюссельдорфской Фортуны (1:4), поскользнувшись при передаче. По этой же причине он пропускал матчи с Фрайбургом и Хайденхаймом.

Помимо вратаря мюнхенцы также будут обходиться без центрального защитника Матса Хуммельса - он "получит небольшой перерыв от тренировок".

Следующие матчи Бавария проведет 20 и 24 апреля против Вердера (первый в чемпионате, второй в Кубке Германии). 28 апреля состоится игра против Нюрнберга.