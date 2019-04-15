На матч Днепр-1 - Шахтер продано уже более 11 тыс билетов

Новости спорта: На кубковый поединок “Днепр-1” - “Шахтер” продано уже более 11 тысяч билетов.

На поединок 1/2 финала Кубка Украины по футболу “Днепр-1” - “Шахтер” продано уже более 11 тысяч билетов.

Об этом сообщает пресс-служба ФК “Днепр-1”.

“Уважаемые болельщики, за двое суток до начала матча против донецкого “Шахтера” продано уже более 11 тысяч билетов. СК “Днепр-1” благодарен вам всем, за то что вы решили поддержать команду в поединке 1/2 финала Кубка Украины”, - говорится в сообщении.

Учитывая огромный интерес к полуфиналу Кубка Украины, будет открыт дополнительный вход между улицами Ушинского и Воскресенской (эвакуационный). Также увеличено количество считывателей электронных билетов до 26.

Вход на стадион в среду, 17 апреля, перед матчем будет открыт за полтора часа до начала - с 17.00.