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Поцелуй Месси и Роналду разместил журнал France Football

Поцелуй Месси и Роналду разместил журнал France Football
19:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: France Football

Новости спорта: Целующиеся Месси и Роналду — на обложке нового выпуска France Football.

Издание France Football на своём официальном сайте анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала.

На обложке изображены целующиеся нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»), чьему многолетнему противостоянию будет посвящён выпуск.

На тему борьбы форвардов за звание лучшего футболиста в мире выскажутся бывшие и действующие игроки, среди которых Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен, Джейми Каррагер, Арьен Роббен, Марко Тарделли и Филипп Лам.

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Месси и Роналду на протяжении 10 лет начиная с 2008 года завоёвывали «Золотой мяч», самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. У обоих игроков в настоящий момент по пять призов. В прошлом году полузащитник «Реала» Лука Модрич прервал гегемонию форвардов, первым с 2007 года обойдя их в голосовании за награду.

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Криштиану Роналду, Золотой мяч, Лионель Месси, France Football.
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