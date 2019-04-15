ФФУ дала разрешение на проведение матча Кубка Украины на стадионе "Ингулец"

Новости спорта: Полуфинал Кубка Украины Ингулец — Заря состоится в Петрово.

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ разрешил проведение кубкового матча «Ингулец» — «Заря» 17-го апреля на стадионе «Ингулец» в Петрово.

Полуфинальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона-2018/2019 между «Ингульцом» и луганской «Зарей» состоится в Петрово на стадионе «Ингулец». Так решил комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований. Начало игры — в 16:00. Четвертьфинальный поединок против «Карпат» команда Первой лиги проводила на КСК «Ника» в Александрии.

Второй матч 1/2 финала, «Днепр-1» (Днепр) 1 «Шахтер» (Донецк), состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» 17-го апреля в 18.30.