Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

ФФУ дала разрешение на проведение матча Кубка Украины на стадионе "Ингулец"

ФФУ дала разрешение на проведение матча Кубка Украины на стадионе "Ингулец"
18:41 Сегодня Телеграф ФФУ

Новости спорта: Полуфинал Кубка Украины Ингулец — Заря состоится в Петрово.

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ разрешил проведение кубкового матча «Ингулец» — «Заря» 17-го апреля на стадионе «Ингулец» в Петрово.

Полуфинальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона-2018/2019 между «Ингульцом» и луганской «Зарей» состоится в Петрово на стадионе «Ингулец». Так решил комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований. Начало игры — в 16:00. Четвертьфинальный поединок против «Карпат» команда Первой лиги проводила на КСК «Ника» в Александрии.

Сумасшедший гол Саллаха в ворота Челси (Видео)

Второй матч 1/2 финала, «Днепр-1» (Днепр) 1 «Шахтер» (Донецк), состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» 17-го апреля в 18.30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, ФФУ, Кубок Украины, ФК Ингулец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Ломаченко (Видео)
02 Сумасшедший гол Саллаха в ворота Челси (Видео)
03 Зидан: Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить
04 Шикарный гол Калитвинцева принес Арсеналу победу над Ворсклой (Видео)
05 Ливерпуль обыграл Челси и вернулся на первое место АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь