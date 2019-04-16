Слова Сульшера перед ответным матчем Барселона - Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер верит в успех МЮ на Камп Ноу.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Конечно, для Алексиса Санчеса, который был и играл здесь, это большой вечер. Он всегда старается проявить себя, когда выходит на поле. Будем надеяться, что он сможет хорошо завершить сезон. Сейчас мы играем так, как привык играть „Манчестер Юнайтед“. Знаем, что должны сыграть в свой футбол, сыграть лучше. Если не накрывать с мячом таких ребят, как Месси или Суарес мгновенно, то будет тяжко.

«Камп Ноу"? Сильные эмоции. Фантастические воспоминания. Играл я здесь только один раз, тогда. В 2016 году водил сына на «эль класико», а десять дней назад приезжал смотреть матч «Барселоны». Не слишком часто вспоминаю финал 1999 года. Больше смотрю вперёд. Интересно, сможем ли мы сыграть лучше против «Барселоны».

Все что меня сейчас заботит — это завтрашний матч, в котором нам достаточно забить и не пропустить. Сейчас, в перерыве, мы уступаем 0:1, но, если дальше будет забито много мячей, наши шансы только возрастут. В футболе всякое может случиться. Если не пропустим, сохраним интригу в противостоянии. Знаем, что мы можем забивать со «стандартов» — у нас более рослые футболисты, чем у них, но мы должны хорошо защищаться. Если забьем на 93-й минуте — отлично. Мы должны быть выносливее и искать свои возможности. Память о матче с «ПСЖ» поможет нам.

Вера имеет огромное значение. У каждого из наших игроков есть таланты и определенные способности. С «ПСЖ» мы видели, что нам по силам отыграться даже в матче с такой мощной командой. История говорит, что «Барселона» была лучше, но, если мы подойдет с предельной концентрацией… В первом матче мы потеряли бдительность на какое-то мгновение, пускай даже «Барселона» чаще владела мячом. Концентрация — это ключевой фактор", — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.