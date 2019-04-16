Бурбас: Львов отказался от Калиниченко из-за его связей с Россией

"ФК Львов взял паузу с назначением Грозного, тщетно пытался уговорить Сачко и переключился на поиски иностранца.
Другие кандидатуры отпали. По Близнюку у боссов сомнения. Калиниченко не прошел кастинг из-за связей с РФ. Санжар и Заваров не соответствовали внутренней политике клуба", – написал Бурбас на своей странице в Твиттере.
ФК Львів взяв паузу із призначенням Грозного, марно намагався вмовити Сачка і переключився на пошуки іноземця. Інші кандидатури відпали. Щодо Близнюка у босів - сумніви. Калініченко не пройшов кастинг через зв’язки з РФ. Санжар та Заваров не відповідали внутрішній політиці клубу.— Igor Burbas (@iburbas) 15 апреля 2019 г.
Напомним, ФК Львов уволил Юрия Бакалова с поста главного тренера еще 8 апреля и до сих пор не нашел ему замены.