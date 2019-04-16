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Ювентус - Аякс: слова тен Хага перед матчем Лиги чемпионов

Ювентус - Аякс: слова тен Хага перед матчем Лиги чемпионов
09:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Аякс может на равных конкурировать с грандами европейского футбола, считает наставник команды.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг верит в хороший результат в завтрашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ювентуса. Менеджер надеется, что сказка его команды продолжится.

«В начале сезона никто не ожидал, что мы окажемся среди последних восьми команд в Лиге чемпионов, среди этих гигантов. Но команда сумела добиться такого прогресса, и теперь мы можем на равных конкурировать с этими клубами. Мы верим в себя и хороший результат. С этими мыслями Аякс и выйдет на матч с Ювентусом», — цитирует тен Хага официальный сайт Аякса.

Лидер Аякса готов сыграть против Ювентуса в Лиге чемпионов

Отметим, что полузащитник Аякса Френки Де Йонг оказался в заявке команды на предстоящий поединок против Ювентуса несмотря на повреждения, полученное в матче чемпионата Нидерландов. Туринцы в свою очередь не смогут рассчитывать на форварда Марио Манджукича, также под вопросом участие в матче защитника Джорджо Кьеллини.

Поединок Ювентус — Аякс состоится 16 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Первый матч противостояния завершился результативной ничьей — 1:1.

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ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Эрик тен Хаг.
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