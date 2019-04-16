В Турине задержали вооруженных фанатов Аякса

Новости спорта: У болельщиков обнаружили оружие, петарды и дымовые шашки.

Итальянская полиция задержала 54 болельщика Аякса, прибывших в Турин на матч 1/4 Лиги чемпионов против Ювентуса.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, фанаты оказались вооруженными. В результате обысков у задержанных нашли оружие, петарды и дымовые шашки. Это станет причиной того, чтобы выдворить их из страны.

Напомним, что накануне первого матча, который проходил в Амстердаме, фанаты Аякса всю ночь не давали спать игрокам Ювентуса. Первый матч завершился вничью 1:1.

Ответный матч Ювентус - Аякс состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.