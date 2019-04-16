Зинченко не успел восстановиться к матчу Лиги чемпионов

Новости спорта: Александр не принял участие в тренировочном процессе "горожан".

Украинский защитник Манчестер Сити Зинченко пропустил тренировку команды Гвардиолы перед матчем Лиги чемпионов.

Официальный сайт "горожан" опубликовал видео занятия, из которого стало понятно, что Александра вместе с командой нет. Он не тренировался ни с командой, ни индивидуально. Тем не менее, вместе со всеми подопечными Пепа тренировался Менди – главный конкурент Зинченко за место в основе.

Напомним, Зинченко получил повреждение 3 апреля – Гвардиола оценил его восстановление в 10 дней. Ожидалось, что он вернется на прошлых выходных, но не попал в заявку на игру.