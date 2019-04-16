Кубок Украины: прогноз букмекеров на полуфиналы

Новости спорта: Букмекеры дали прогноз на полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу.

В среду, 17 апреля, на футбольных аренах Украины пройдут игры 1/2 финала национального Кубка страны "Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск) и "Днепр-1" - "Шахтер" (Донецк).

Букмекеры в этих матчах считают безоговорочными фаворитами представителей Премьер-лиги - "Зарю" и "Шахтер".

Лидер букмекерского дела - контора William Hill победу "Ингульца" в основное время оценивает коэффициентом 10,00, ничью - 5,00, победу луганчан - 1,25.

Комитет по вопросам стадионов и безопасности соревнований Федерации футбола Украины разрешил провести матч в среду в Петрово (Кировоградская область) на арене "Ингулец".

Второй поединок 1/2 финала "Днепр-1" (Днепр) - "Шахтер" (Донецк) начнется в этот же день в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" в 18.30. William Hill дает следующие прогнозы: 10,00 - 6,50 - 1,17 соответственно.

Напомним, Кубок независимой Украины по футболу проводится с 1992 года. Чаще всех почетным трофеем владел донецкий "Шахтер" - 12 раз (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 и 2018 годы). 11 побед в финалах имеют киевские динамовцы (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015), 2 - одесский "Черноморец" (1992, 1994), по 1-й - полтавская "Ворскла" (2009) и симферопольская "Таврия" (2010).