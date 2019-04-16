Михайленко: Наша задача - подстроиться под темп Шахтера

Новости спорта: Главный тренер футбольного клуба “Днепр-1” Дмитрий Михайленко прокомментировал готовность команды к кубковому противостоянию с донецким “Шахтером”.

Дмитрий Михайленко в комментарии Footballua.tv, в частности, отметил, что его команда во время подготовки к поединку с “Шахтером” много внимания уделяет защите.

“Я бы вообще не воспринимал всерьез результат последней игры - 7: 0 (против “Сум”). Даже не считаю нужным комментировать этот результат. Конечно, у нас будет волнение. Приезжают действующие чемпионы и обладатели Кубка Украины. Донецкая команда показывает хорошую игру в украинском футболе, поэтому волнение будет, как бы мы не успокаивали ребят. Ожидается много болельщиков на стадионе. Наша задача - подстроиться под темп, под интенсивность соперника. Нужно играть в футбол, потому что все время отбиваться будет трудно. Нужно допускать меньше ошибок”, - сказал Михайленко.

Напомним, поединок между лидером Первой лиги клубом “Днепр-1” и чемпионом УПЛ клубом “Шахтер” в рамках 1/2 финала Кубка Украины по футболу состоится 17 апреля на “Днепр-Арене” и начнется в 18.30. По состоянию на 15 апреля на этот матч продано уже более 11 тысяч билетов.