Четыре страны хотят совместно провести ЧЕ-2028 и ЧМ-2030

Новости спорта: Сербия, Греция, Болгария и Румыния хотят совместно провести ЧЕ-2028 и ЧМ-2030.

На заседании в греческих Салониках Сербия, Греция, Болгария и Румыния подписали сегодня меморандум о создании организационного комитета по представлению совместной кандидатуры четырех стран на проведение чемпионата Европы 2028 года и чемпионата мира-2030.

Оргкомитет будет состоять из четырех представителей каждой страны. Это министр спорта или его заместитель, официальный чиновник и по два функционера национальных футбольных ассоциаций, сообщает Zbirna.com со ссылкой на сербские ЗМІ.

"Я очень рад, что сегодня мы сделали большой шаг к общей амбициозной цели. Ее достижение позволит внести значительный вклад в развитие футбола и всей системы спорта в четырех странах. Основная задача инициативного оргкомитета - создание необходимой основы для совместного представления кандидатуры на проведения ЧЕ-2028 и ЧМ-2030", - сказал министр спорта Сербии Ваня Удовичич.

Напомним, сборная Сербии выступает в одной отборочной группе чемпионата Европы-2020 с Украиной, Португалией, Литвой и Люксембургом.