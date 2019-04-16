Бавария хочет купить Мбаппе

Новости спорта: Президент Баварии Ули Хенесс считает, что нужно инвестировать деньги в молодую команду.

Президент Баварии Ули Хенесс считает, что нужно инвестировать деньги в молодую команду.

"Я бы не раздумывая купил бы Мбаппе, это отличный игрок. Но у нас нет на него денег. В целом мы считаем, что пришло время инвестировать наши трудом заработанные деньги в новую молодую команду", – цитирует Хенесса Kicker.

К слову, в текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 39 матчей во всех турнирах, где забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Зато, Бавария уже оформила 2 летних трансфера, купив Бенжамена Павара за 35 миллионов евро и Лукаса Эрнандеса за 80 миллионов евро.