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Реал может получать €120 миллионов в год

Реал может получать €120 миллионов в год
22:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Реал» по новому контракту с adidas может получать € 120 млн в год.

«Реал» в ближайшее время должен подписать новое спонсорское соглашение с adidas. Как сообщает El Confidencial, новый контракт будет рассчитан на 10 лет. По его условиям мадридский клуб будет получать € 120 млн в год, а также € 30 млн в виде потенциальных бонусов за победу в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

Однако издание отмечает, что между сторонами возникли небольшие разногласия. Дело в том, что бразильские футболисты «Реала» Винисиус и Родриго имеют личные контракты с Nike. Также с этой компанией сотрудничают Эден Азар и Килиан Мбаппе, которыми интересуются сливочные.

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Отметим, что ранее «Барселона» подписала подобный контракт с Nike — по условиям сине-гранатовые зарабатывают € 105 млн в год, а также бонусные € 30 млн.

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Спонсор, Адидас, Примера, ФК Реал Мадрид.
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