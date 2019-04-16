Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча

Барселона в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов принимает дома Манчестер Юнайтед. Матч пройдет на стадионе Камп Ноу 16 апреля.
Первая встреча МЮ - Барселона команд закончилась со счетом 0:1.
3' - Фред фолит в ценре поля.
1' - Отличная передача вывела Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) на оперативный простор, он ушел от голкипера, но непонятно как умудрился пробить в в перекладину.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
Судить сегодня будет Феликс Брых.
21:55 Команды вышли на поле Камп Ноу.
СОСТАВЫ
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес
Запасные: Силлессен, Юмтити, Семеду, Видаль, Аленья, Дембеле, Малком
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Джонс, Фред, МакТоминай, Погба, Марсьяль, Лингард, Рашфорд
Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Перейра, Мата, Санчес, Лукаку
Матч недельной давности между этими командами показал ожидаемый результат - "Барса" за счет класса и просто лучшей реализации победила в Манчестере. И хотя англичане создавали проблемы обороне каталонского клуба, играть в "догонялки" против "Барселоны" у "Юнайтеда" не получилось. Тем не менее, мы помним, как Париж встречал манкунианцев после еще более уверенной поездки на "Олд Траффорд". Так что хоронить гостей еще рано.
Команды по-разному провели выходные между своими матчами. "Барселона" не смогла в Примере обыграть "Уэску", а "Манчестер Юнайтед" дома справился с "Вест Хэмом". За это время не успел восстановиться Валенсия, который сегодня точно не поможет "красным".