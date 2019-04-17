Ювентус - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Вашему вниманию видеообзор невероятного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус - Аякс.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Ювентус принимал Аякс.

Счет был открыт на 28-й минуте поединка - постарался Роналду. Португалец выбежал на ударную позицию после подачи углового и, освободившись от опеки, головой нанес удар.

Гости практически сразу же вернули паритет в матче. На 34-й минуте Тони ван де Бек принял он мяч, развернулся и покатил мимо Щесны в угол.

Во втором тайме нидерландская команда забила еще один. Постарался Маттейс де Лигт. Капитан выпрыгнул выше Сандро и Ругани и головой пробил в угол - Щесны был бессилен.

Ювентус — Аякс 1:2 (первый матч 1:1)

Голы: Роналду, 28 — ван де Беек, 34, де Лигт, 67

Ювентус: Щесны — Де Шильо (Канселу, 64), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Джан, Пьянич, Матюиди — Дибала (Кин, 46), Роналду, Бернардески (Бентанкур, 81).

Аякс: Онана — Велтман (Синкгравен, 11, Магальян, 83), Блинд, де Лигт, Мазрауи — Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене — Зиех, Тадич, Нерес.