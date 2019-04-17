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Бразильский клуб отказался подписывать экс-форварда Шахтера

Бразильский клуб отказался подписывать экс-форварда Шахтера
10:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Экс-форвард Шахтера Эдуардо не может найти себе новый клуб.

Бывший форвард «Шахтера» Эдуардо да Силва не смог трудоустроиться на родине в «Флуминенсе».

36-летний ветеран с начала нынешнего года восстанавливался после травмы на тренировочной базе «трехцветных», после чего агенты футболиста предложили услуги своего клиента клубу, пожелав заключить контракт.

Однако руководство «Флуминенсе» отказало Эдуардо, хотя и по-прежнему разрешает футболисту пользоваться спортивной инфраструктурой клуба столько, сколько форварду потребуется.

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В настоящий момент Эдуардо пребывает без клуба. В январе он по взаимному согласию расторг контракт с польской «Легией», где практически не играл.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Эдуардо да Силва.
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