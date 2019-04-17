Бразильский клуб отказался подписывать экс-форварда Шахтера

Новости спорта: Экс-форвард Шахтера Эдуардо не может найти себе новый клуб.

Бывший форвард «Шахтера» Эдуардо да Силва не смог трудоустроиться на родине в «Флуминенсе».

36-летний ветеран с начала нынешнего года восстанавливался после травмы на тренировочной базе «трехцветных», после чего агенты футболиста предложили услуги своего клиента клубу, пожелав заключить контракт.

Однако руководство «Флуминенсе» отказало Эдуардо, хотя и по-прежнему разрешает футболисту пользоваться спортивной инфраструктурой клуба столько, сколько форварду потребуется.

В настоящий момент Эдуардо пребывает без клуба. В январе он по взаимному согласию расторг контракт с польской «Легией», где практически не играл.