Лидер Аякса: В Мадриде было тяжелее

Новости спорта: Нидерладский футболист Френки де Йонг вспомнил игру на Сантьяго Бернабеу.

Полузащитник Аякса Френки де Йонг выразил радость по поводу выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала Аякс обыграл на выезде Ювентус (2:1).

"Я не знаю, лучший ли это матч в нашей жизни, но все прошло хорошо. В Мадриде было сложнее, потому что мы проиграли тогда первый матч. Ювентус очень силен, дисциплинирован. Мы же показали во втором тайме, как умеем играть.

Тренер просил нас владеть мячом и играть высоко. Победить в турнире? Мы в полуфинале, у нас есть шанс. Но мы не фавориты. Хотя все возможно", - приводит слова футболиста RMC.

Видеообзор матча Ювентус - Аякс можно смотреть у нас на сайте.