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Футболист СК Днепр-1: Мы хотим выйти в финал Кубка Украины

Футболист СК Днепр-1: Мы хотим выйти в финал Кубка Украины
11:17 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Футболист Днепра-1 рассказал о главной задаче команды на матчи Кубка Украины.

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины с "Шахтера".

"Уже второй раз подряд "Днепру-1" на этой стадии приходится выяснять отношения с грандами украинского футбола. В прошлом году это было "Динамо", теперь жребий выбрал нам "Шахтер".

Как я оцениваю шансы команд? 50 на 50. За год мы стали опытнее, сыграннее, а "горняки" за это время не избежали довольно серьезных кадровых потерь. Правда, и нам в среду не смогут помочь травмированные Сергей Кравченко и Александр Назаренко, но матч с "Ворсклой" подтвердил, что у нас достаточно длинная скамейка запасных.

Мы очень хотим не только пробиться в финал, но и завладеть Кубком Украины! Конечно, для этого нужна супермотивация, но с другим настроем на поединок с "Шахтером" нечего и выходить. Надеемся и на мощную поддержку наших болельщиков. Совместными усилиями мы постараемся удивить футбольное общество. Тем более я убежден, что непобедимых команд не бывает", – сказал Когут.

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Футбол, Новости футбола, Игорь Когут, СК Днепр-1.
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